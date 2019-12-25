Ростральные колонны зажгут в честь Дня окончания битвы за Ленинград

Также состоится патриотическая акция "Лучи Победы".

Вечером 9 августа в Петербурге пройдет всероссийская патриотическая акция "Лучи Победы". В небе над Монументом героическим защитникам Ленинграда появятся яркие лучи прожекторов в память об окончании Ленинградской битвы. Сражение длилось более трех лет. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Также в 21:30 над Стрелкой Васильевского острова зазвучит "Ленинградская симфония на берегах Невы" в честь 80-летия со дня ее премьеры в осажденном городе. В честь этого события с 21:30 до 23:30 будут гореть факелы на Ростральных колоннах.

Днём губернаторы Ленобласти и Петербурга возложили цветы к Монументу героическим защитникам Ленинграда.

Фото: пресс-служба Смольного