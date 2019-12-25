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Ростральные колонны зажгут в честь Дня окончания битвы за Ленинград
Сегодня, 16:24
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Ростральные колонны зажгут в честь Дня окончания битвы за Ленинград

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Также состоится патриотическая акция "Лучи Победы".

Вечером 9 августа в Петербурге пройдет всероссийская патриотическая акция "Лучи Победы". В небе над Монументом героическим защитникам Ленинграда появятся яркие лучи прожекторов в память об окончании Ленинградской битвы. Сражение длилось более трех лет. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Также в 21:30 над Стрелкой Васильевского острова зазвучит "Ленинградская симфония на берегах Невы" в честь 80-летия со дня ее премьеры в осажденном городе. В честь этого события с 21:30 до 23:30 будут гореть факелы на Ростральных колоннах.

Днём губернаторы Ленобласти и Петербурга возложили цветы к Монументу героическим защитникам Ленинграда.

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: ростральные колонны
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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