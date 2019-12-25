Губернаторы Ленобласти и Петербурга возложили цветы к монументу героическим защитникам Ленинграда

9 августа 1944 года завершилось самое продолжительное сражение Великой Отечественной войны – битва за Ленинград.

Губернаторы Ленинградской области и Санкт-Петербурга Александр Дрозденко и Александр Беглов вместе с ветеранами Великой Отечественной войны возложили цветы к монументу героическим защитникам Ленинграда.

Ленинградская область, Петербург и вся страна вместе с нами сегодня вспоминают великий подвиг и погибших на Лужском рубеже, Невском пятачке, Ораниенбаумском плацдарме, Дороге жизни и на всех фронтах Ленинградской битвы. Александр Дрозденко, глава 47 региона

Процессия с ветеранами, блокадниками, их потомками и волонтёрами с цветами в руках протянулась через весь мемориал, где в годы Великой Отечественной войны проходил второй рубеж обороны Ленинграда.

В памятный день окончания Битвы за Ленинград в разных районах Ленинградской области на воинских кладбищах и мемориалах чтут память освободителей.

Фото: Telegram / Александр Дрозденко