В Петербурге пройдет гастрономический фестиваль "Петербургский завтрак"

Гастрономически фестиваль "Петербургский завтрак" пройдет в Северной столице с 11 по 25 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Красногвардейского района 9 октября.
В мероприятии поучаствуют более 50 городских ресторанов и кафе, которые представят специальное меню с несколькими блюдами, отражающими "идею завтрака по-петербургски".
Город на Неве по праву считается кулинарной столицей России. Здесь создаются оригинальные гастрономические тренды.
Нана Гвичия, заместитель председателя Комитета по развитию туризма Петербурга
Гости фестиваля смогут познакомиться с историей Петербурга через уникальные рецепты.
Ранее мы рассказывали о том, что в Красногвардейском районе Петербурга открылся сад "Времена года".
Фото: Pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все