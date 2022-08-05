В Петербурге пройдет гастрономический фестиваль "Петербургский завтрак"

В мероприятии поучаствует более 50 городских ресторанов и кафе.

Гастрономически фестиваль "Петербургский завтрак" пройдет в Северной столице с 11 по 25 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Красногвардейского района 9 октября.

В мероприятии поучаствуют более 50 городских ресторанов и кафе, которые представят специальное меню с несколькими блюдами, отражающими "идею завтрака по-петербургски".

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Гости фестиваля смогут познакомиться с историей Петербурга через уникальные рецепты.

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Фото: Pxhere