В Петербурге пройдет форум молодежного самоуправления

Для участников подготовили 6 секций, где выступят 16 спикеры.

В субботу, 25 сентября, в конгресс-центре "Ленполиграфмаш" пройдет форум молодежного самоуправления, сообщили в комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Предполагается, что форум объединит молодежь в возрасте от 14 до 35 лет, состоящую в органах молодежного самоуправления и интересующихся развитием молодежного самоуправления города. Главными темами, которые обсудят на форуме, станут общественная деятельность, молодежная политика, создание команды, финансирование проектов, молодежные объединения и, молодежное самоуправление. Для участников подготовили 6 секций, а перед молодыми людьми выступят 16 спикеров.

Ранее мы писали, что в Выборге состоялась конференция в рамках тура по маршруту "Французский след в Ленинградской области".

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