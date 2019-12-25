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В Петербурге пройдет форум молодежного самоуправления
Сегодня, 14:48
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В Петербурге пройдет форум молодежного самоуправления

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Для участников подготовили 6 секций, где выступят 16 спикеры.

В субботу, 25 сентября, в конгресс-центре "Ленполиграфмаш" пройдет форум молодежного самоуправления, сообщили в комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. 

Предполагается, что форум объединит молодежь в возрасте от 14 до 35 лет, состоящую в органах молодежного самоуправления и интересующихся развитием молодежного самоуправления города. Главными темами, которые обсудят на форуме, станут общественная деятельность, молодежная политика, создание команды, финансирование проектов, молодежные объединения и, молодежное самоуправление. Для участников подготовили 6 секций, а перед молодыми людьми выступят 16 спикеров. 

Ранее мы писали, что в Выборге состоялась конференция в рамках тура по маршруту "Французский след в Ленинградской области".

Фото: Pexels

Теги: петербург, форум молодежного самоуправления, форумы петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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