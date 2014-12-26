В Петербурге 6 ноября пройдет ежемесячная донорская суббота

Доноров будут ждать с 9 до 13 часов на Московском проспекте, 104.

На Городской станции переливания крови 6 ноября пройдет ежемесячная донорская суббота. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора Петербурга.

Доноров будут ждать с 9 до 13 часов на Московском проспекте, 104. Предварительная запись не требуется. Перед донацией донору необходимо подготовиться. Узнать необходимую информацию можно здесь.

Ежемесячные донорские субботы проходят на Городской станции переливания крови более 10 лет. В этом году в них приняли участие уже свыше 6 тысяч человек.

Ранее Piter.tv рассказал об истории донорства и почему это важно.

Фото: Piter.TV