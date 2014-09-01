В Петербурге пройдет акция "Донорская суббота"

Она состоится в Городской станции переливания крови.

В эту субботу, 2 октября, в стенах Городской станции переливания крови (Московский проспект, 104) традиционно пройдет акция "Донорская суббота". Об этом рассказали в пресс-службе администрации губернатора Петербурга.

Каждый желающий может прийти и сдать кровь с 9 утра до 13 часов. Принимать доноров будут без предварительной записи. Перед донацией донору необходимо подготовиться. Узнать необходимую информацию можно здесь.

Ежемесячные донорские субботы проходят на Городской станции переливания крови более 10 лет. В этом году в них приняли участие уже свыше 6 тысяч человек.

Ранее Piter.tv рассказал об истории донорства и почему это важно.

Фото: Piter.tv