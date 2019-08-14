В Петербурге пройдёт детско-юношеский хоровой чемпионат мира

С 19 по 23 февраля в Петербурге пройдет VII Детско-юношеский хоровой чемпионат мира.
Торжественная церемония открытия состоится в Кафедральном соборе Святых Петра и Павла.
Известно, что среди участников чемпионата коллективы из разных уголков России.
Отборочные туры пройдут в Шведской церкви Святой Екатерины, в концертном зале Санкт-Петербургского музыкально-педагогического училища.
Полуфинал и финальные выступления зрители увидят в государственной академической капелле Санкт-Петербурга.
Вход на мероприятие бесплатный.
Ранее мы сообщили, что танцевальный фестиваль сегодня пройдёт в Петербурге.
Фото: ВКонтакте
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