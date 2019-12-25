Танцевальный фестиваль сегодня пройдёт в Петербурге

Сегодня, 16 февраля, в кроссфит зале Red Tower на Петроградской состоится ежегодный фестиваль для начинающих танцоров.
Он создан школой танцев Master Place, за плечами руководителей которой стоит немало танцевальных событий Петербурга, а также богатый опыт в проведении танцевальных баттлов.
По словам организаторов, цель проекта — дать старт начинающим танцорам и помочь им прорваться вперёд.
Ранее мы сообщили, что тяжелоатлет из Выборга занял 1 место в чемпионате мира по версии WRPF.
Фото: Pixabay
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