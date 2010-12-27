Соревнование состоялось в начале декабря.

Тяжелоатлет из Выборга занял 1 место в чемпионате мира по версии WRPF.

Выборгский тяжелоатлет Иван Солнцев занял первое место в жиме лёжа в экипировке и получил серебряные награды за жим лёжа без экипировки и в абсолютном зачете. Так он стал семикратным чемпионом мира.

Редакции Питер ТВ Иван рассказал, что в конце этого года он принял участие в трех соревнованиях, где стал абсолютным чемпионом не только России, но и Восточной Европы, после чего выиграл чемпионат мира. На чемпионате мира в Москве Иван подтвердил своё звание чемпиона мира.

До февраля я ухожу отдыхать, ближайшие соревнования будут только в мае. А вот следующий старт мирового уровня, к которому предстоит хорошо подготовиться, пройдет в Америке в Чикаго в начале ноября, - поделился своими планами спортсмен.

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Фото: Piter.TV