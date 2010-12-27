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Выборгские рыбаки удивили жителей Ленобласти уловом из крабов
Сегодня, 12:17
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nastya960

Выборгские рыбаки удивили жителей Ленобласти уловом из крабов

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Рыбаки с большим стажем отмечают, что подобный улов в Ленобласти не редкость.

Двух крупных крабов поймали выборгские рыбаки. Свой улов социальной сети "ВКонтакте" опубликовала Анна Андреева. Однако, не все пользователи поверили, что таких крабов, действительно, можно было поймать в Ленинградской области.

Однако, рыбаки с большим стажем отмечают, что подобный улов в Ленобласти не редкость. Комментаторы рассказали, что крабов в этих местах ловили и 30 лет назад, поэтому в этом нет ничего удивительного.

Видео: стадо кабанов украло улов рыбаков в Ленобласти.

Фото: ВК/ Анна Андреева

Теги: крабы, рыбаки, рыбылка
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Выборг,

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