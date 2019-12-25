В Петербурге пройдёт благотворительный марафон по созданию ёлочных игрушек

Все игрушки выставят на продажу, а средства направят на благотворительность.

В Петербурге 8 ноября начнётся благотворительный марафон по созданию новогодних игрушек. Об этом в своем Instagram сообщила организатор мероприятия Валерия Лошак. Валерия является художницей и рекордсменом книги рекордов Гиннесса.

В течение двух она месяцев вместе со своими учениками будет создавать ёлочные игрушки из керамики, войлока, бумаги и смолы. Все игрушки выставят на продажу, а средства направят на благотворительность. На эти деньги будут закуплены материалы для проведения арт-реабилитации маленьких пациентов в Петербурге.

Все созданные елочные игрушки будут опубликованы на виртуальной ёлке. Её презентуют в начале декабря.

В апреле в Петербурге дети под руководством Валерии Лошак нарисовали большую открытку для космонавтов на МКС.

Фото: Instagram / @lera_looo