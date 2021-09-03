Мероприятие пройдется в День памяти жертв блокады Ленинграда, 8 сентября.

В Петербурге в День памяти жертв блокады Ленинграда, 8 сентября, на Пискаревском мемориальном кладбище жители и гости города смогут почтить память жертв блокады. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

В этот день петербуржцам подготовили историко-публицистическую выставку проекта "Никто вовеки не платил такой цены за жизнь и веру!" и стихи, посвященные защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Также в ночь на 9 сентября на Марсовом поле пройдет акция "Ночь перед блокадой". Начало – в 00:20.

Ранее мы писали, что в прокат вышел фильм "Блокадный дневник" режиссера Андрея Зайцева.

Фото: photosight.ru / cerjart