В прокат выходит фильм "Блокадный Ленинград" режиссера Андрея Зайцева

Фильм выйдет на большие экраны 8 сентября.

В День поминовения в память защитников Ленинграда, павших и живых, 8 сентября, в российский прокат выходит фильм "Блокадный дневник" режиссера Андрей Зайцев. Картина создана по мотивам произведений Ольги Берггольц, Даниила Гранина и по воспоминаниям блокадников.

Фильм уже получил Гран-при и приз зрительских симпатий 42-го Московского международного кинофестиваля; премию "Золотой орел" за лучший игровой фильм, лучший сценарий и лучшую женскую роль (Ольга Озоллапиня); премию "НИКА" за операторскую работу и мужскую роль второго плана (Сергей Дрейден), а так же множество других призов.

По мнению некоторых критиков, кинолента бескомпромиссна и жестока, но является необходимой и сопоставима с фильмом "Иди и смотри" Элема Климова. Некоторым же показалось, что события чрезвычайно утрированы.

Отметим, что в основу сюжета легла повесть "Дневные звезды" поэтессы Ольги Берггольц – "блокадной Мадонны", которая пережила блокаду Ленинграда и, работая на радио, ежедневно обращалась к жителям города, поддерживала их мужество. Фильм рассказывает зрителю о первой, самой страшной блокадной зиме 1941-1942 года, в которую от голода погибло больше всего людей. Главная героиня Ольга потеряла мужа, который умер от голода, и понимает, что тоже скоро умрет. Вместе с Ольгой зритель проходит по улицам блокадного Ленинграда, видит людей, которые попали в сложную ситуацию.

Режиссер поделился, что, при написании сценария, пытался визуализировать воспоминания блокадников и бережно перенести их на экран. Позволить нафантазировать что-либо Зайцев не могу себе позволить.

Мне было важно, чтобы зрители увидели, каким был Ленинград ту зиму глазами блокадников, и поняли, через какие нечеловеческие страдания и испытания пришлось пройти ленинградцам. Дело в том, что если этого не знать и не помнить об этом, то значит однажды такая страшная трагедия может снова повториться. История циклична и не терпит беспамятства. А я не хочу, чтобы это повторилось с моими детьми и внуками, поэтому и снял это кино. Чтобы помнили, не забывали и не повторяли. Андрей Зайцев

Команда работала над фильмом три года.

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Фото: предоставлено организаторами