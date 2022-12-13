В Петербурге производство одежды выросло в два раза за 2022 год

По мнению участников рынка, тенденция к росту производства одежды связана с повышением спроса на военную экипировку осенью прошлого года.

В Петербурге выросло производство одежды в два раза за 11 месяцев 2022 года. Об это в понедельник, 16 января, рассказали в комитете по промышленной политике.

Производство текстильный изделий увеличилось на 40,6%. Индекс промышленности производства составил более 100%. По мнению участников рынка, тенденция к росту производства одежды связана с повышением спроса на военную экипировку осенью прошлого года.

Кроме этого, в городе начали производить больше машиностроительной продукции и пищевых продуктов. В отчете добавили, что ощущается заметный вклад промышленного комплекса в формирование доходно части бюджетов всех уровней.

Ранее стало известно, кто заменил ушедшие иностранные бренды в Петербурге. Согласно итогам 9 месяцев 2022 года, на российский рынок вышло 5 новых брендов из Китая, Казахстана, Турции и США.

Фото: Piter.tv

