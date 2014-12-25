Стало известно, кто заменил ушедшие иностранные бренды в Петербурге

Согласно итогам 9 месяцев 2022 года на российский рынок вышло 5 новых брендов из Китая, Казахстана, Турции и США.

Стало известно, кто заменил ушедшие бренды в Петербурге. Об этом пишет "Вечерка".

Согласно итогам 9 месяцев 2022 года на российский рынок вышло 5 новых брендов из Китая, Казахстана, Турции и США в категориях "одежда и обувь", "общепит", "парфюмерия и косметика". При этом ни один из них не заявил о себе в Петербурге. Как отмечают в исследовании NF Group, это на 55% ниже аналогичного периода 2021 года, когда число новых иностранных ретейлеров достигло 11. Рынок в конце февраля покинуло более 15 иностранных брендов.

В ТРЦ Петербурга за это время открылись такие российские бренды, как Grunge John Orchestra. Explosion, Loloclo, Youwanna, Emka, универмаг российских дизайнеров Slava и Slava Kids, Buzina и другие. Также о выходе на российский рынок задумываются компании из Казахстана, Белоруссии, Армении и Турции. Помимо этого, об увеличении размеров своих торговых точек объявила Melon Fashion Group: средняя площадь магазинов Befree вырастет до 2500 кв. м, Zarina — до 600– 800 кв. м, Love Republic — до 500–700 кв. м, Sela — до 700– 900 кв.

Фото: Piter.tv

