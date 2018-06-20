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На красной ветке петербургского метро произошел технический сбой

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Поезда от станции "Проспект Ветеранов" до "Девяткино" ходят с увеличенным интервалом.

Днем 3 апреля на красной ветке петербургского метро произошел технический сбой. Поезда от станции "Проспект Ветеранов" до "Девяткино" ходят с увеличенным интервалом. Об этом сообщают сами горожане в соцсетях.

На платформах становится все более тесно. Сбой на красной ветке произошел примерно в два часа дня. Объявление о задержке поездов транслируется через громкоговорители в метро. Подробности инцидента пока неизвестны.

Ранее мы писали, что фигуранты дела о теракте в метро Петербурга не признали свою вину.

Фото: Piter.TV

Теги: затор в метро, метро петербурга, технический сбой
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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