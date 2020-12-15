В здании университета имени Бонч-Бруевича произошел пожар

Огонь разгорелся на чердаке учебного заведения.

В ночь на 15 декабря в центре Петербурга произошел пожар. Огонь разгорелся в здании Санкт-Петербургского Государственного университета телекоммуникаций имени профессора М. А. Бонч-Бруевича. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожар произошел на чердаке четырехэтажного здания. Там горела кровля на площади 20 квадратных метров.

В настоящий момент возгорание ликвидировано. В тушении огня участвовали 24 человека личного состава МЧС и восемь единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее мы писали, что на крыше трамвайного парка в Петербурге произошел пожар.

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