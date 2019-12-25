На крыше трамвайного парка в Петербурге произошел пожар

На крыше трамвайного парка на Московском проспекте в Петербурге произошел пожар. Об этом 13 декабря рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". По данным Piter.tv, днем в воскресенье спасатели получили сообщение о возгорании крыши Пассажирско-грузового трамвайного парка № 1 на Московском проспекте. 83.
В городском ГУ МЧС по Петербургу рассказали, что о происшествии стало известно в 13:35. Пожар произошел на втором этаже здания на площади в 200 "квадратов", а также на кровле.
Информации о пострадавших не поступало, людей успели вывести.
Ранее мы сообщали о том, что сотрудники МЧС в Петербурге спасали застрявшего в заборе лабрадора, который вышел на прогулку.
Фото: Piter.tv, vk.com/spb_today
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