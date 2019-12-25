В Петербурге задержали бегавшего рецидивиста с топором и кричал

В полицию обратились очевидцы.

В субботу, 22 мая, в Пушкинском районе Петербурга выдалось неспокойное раннее утро. Неизвестный кричал и рубил воздух топором. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

36-летний мужчина в 4:40 утра бегал на проезжей части в 300 метрах от дома №113 на Софийской улице в поселке Шушары с топором, а также угрожал физической расправой 37-летнему петербуржцу.

В полицию обратился очевидец, дебошира скрутили и передали наряду. Оказалось, задержанный уже привлекался о статьям об угрозе убийством, применении насилия в отношении представителя власти и умышленной порче или уничтожении чужого имущества.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее мы писали, что массовое ДТП собрало 4-километровую пробку на КАД в Петербурге.

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