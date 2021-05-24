Массовое ДТП собрало 4-километровую пробку на КАД в Петербурге

По предварительным данным, пострадали двое.

Днем в понедельник, 24 мая, на юго-востоке КАД в Петербурге произошла авария с участием четырех автомобилей, сообщили очевидцы в соцсетях.

На 52-км внешней стороны КАД перед съездом на Р-21 "Кола", "Нива" оторвала кузов "Патриоту". Затор растянулся примерно на 3 км. отметил свидетель происшествия.

В пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сообщили, что авария произошла утром, около 10:30. Столкнулись четыре легковых автомобиля. По предварительным данным, пострадали двое. Как именно произошла авария, пока неизвестно.

Из-за столкновения двжение затруднено, поскольку авария занимает вторую и третью полосы КАД. Затор растянулся уже более чем на 4 километра и начинается от вантового моста.

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Видео: vk.com/spb_today

Фото: скриншот "Яндекс.Карты"