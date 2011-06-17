Мошенники украли у 76-летнего пенсионера более 130 тысяч рублей

Мужчина следовал указаниям некой Анастасии и перевел мошенникам 131 400 рублей.

Накануне, 23 мая, в полицию обратился 76-летний житель поселка Комарово и сообщил, что стал жертвой мошенников, передает источник в правоохранительных органах.

Пострадавший рассказал, что ему позвонила неизвестная женщина по имени Анастасия и представилась сотрудником банка. Звонившая сообщила, что банк-конкурент проводит мошеннические действия, позволяющие завладеть денежными средствами заявителя. Мужчина поехал в банк, снял 131 400 рублей и, следуя указаниям Анастасии, перевел их на счет мошенников.

Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

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Фото: Piter.tv