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Мошенники украли у 76-летнего пенсионера более 130 тысяч рублей
Сегодня, 12:26
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smirenny

Мошенники украли у 76-летнего пенсионера более 130 тысяч рублей

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Мужчина следовал указаниям некой Анастасии и перевел мошенникам 131 400 рублей.

Накануне, 23 мая, в полицию обратился 76-летний житель поселка Комарово и сообщил, что стал жертвой мошенников, передает источник в правоохранительных органах.

Пострадавший рассказал, что ему позвонила неизвестная женщина по имени Анастасия и представилась сотрудником банка. Звонившая сообщила, что банк-конкурент проводит мошеннические действия, позволяющие завладеть денежными средствами заявителя. Мужчина поехал в банк, снял 131 400 рублей и, следуя указаниям Анастасии, перевел их на счет мошенников. 

Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

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Фото: Piter.tv

Теги: кража, мошенничество
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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