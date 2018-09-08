В Петербурге проходит онлайн-марафон к юбилею Ольги Берггольц

Итоги подведут 13 ноября 2020 года.

Как сообщает городской комитет по культуре, в Петербурге стартовал первый Всероссийский поэтический онлайн марафон "Дыша одним дыханьем с Ленинградом".

Он приурочен сразу к двум важным датам: 110-летию со дня рождения поэтессы Ольги Берггольц и 75-летию со дня Великой Победы.

Видеоролики (продолжительностью до 5 минут) участники публикуют в соцсетях с хештегом #ПоэтическиймарафонБерггольц". Итоги конкурса подведут 13 ноября 2020 года.

Напомним, что поэтесса Ольга Берггольц была блокадной музой Ленинграда: она поддерживала дух людей в осажденном городе, регулярно выступая по радио со своими стихами.

Ранее мы сообщили, что преподаватель из Ленобласти стала победителем всероссийского конкурса эссе.

Фото: "Вселенная Ольги Берггольц" / ВКонтакте