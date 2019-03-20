Преподаватель из Ленобласти стала победителем всероссийского конкурса эссе

Как сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области, педагог из Ефимовского стала победителем всероссийского конкурса эссе.
Олимпиада для учителей "Насквозь просвечивающая душа" была посвящена 100-летию творчества писателя Фёдора Абрамова.
Преподаватель школы-интерната из посёлка Ефимовский Людмила Филиппова выбрала для литературного анализа такие книги Абрамова, как "Деревянные кони", "Мамониха", а также тетралогии "Пряслины" – "Братья и сёстры", "Две зимы и три лета", "Пути-перепутья", "Дом".
Ранее мы сообщили, что учителя из Петербурга рассказали, как изменился их рабочий день на "удаленке".
Фото: Pixabay
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