В Петербурге на митинге против повешения цен на проезд задержано три человека

Протестующие собрались на площади Ленина.

В Петербурге сегодня, 8 декабря, на площади Ленина проходит митинг против повышения цен на проезд.

Корреспондент Piter.TV сообщает, что на площади Ленина собралось около 200 человек. Люди протестуют против повышения стоимости проезда в общественном транспорте на десять рублей и роста цен на капитальный ремонт.

Участники митинга – представители большого количества движений и партий, а также инициативных групп жителей различных районов Санкт-Петербурга.

В Telegram-канале "Помощь задержанным СПб" сообщают, что во время митинга задержали уже трех человек.

"Один из задержанных, Максим Евстропов, был с плакатом "Чиновникам бесплатные катафалки" и "Губернатора под землю", – говорится в сообщении.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге прошел климатический митинг.

Видео: Piter.TV