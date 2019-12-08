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В Петербурге на митинге против повешения цен на проезд задержано три человека

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Протестующие собрались на площади Ленина.

В Петербурге сегодня, 8 декабря, на площади Ленина проходит митинг против повышения цен на проезд.

Корреспондент Piter.TV сообщает, что на площади Ленина собралось около 200 человек. Люди протестуют против повышения стоимости проезда в общественном транспорте на десять рублей и роста цен на капитальный ремонт.

Участники митинга – представители большого количества движений и партий, а также инициативных групп жителей различных районов Санкт-Петербурга.

В Telegram-канале "Помощь задержанным СПб" сообщают, что во время митинга задержали уже трех человек. 

"Один из задержанных, Максим Евстропов, был с плакатом "Чиновникам бесплатные катафалки" и "Губернатора под землю", – говорится в сообщении.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге прошел климатический митинг.

Видео: Piter.TV

Теги: митинг, повышение цен
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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