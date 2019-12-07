В Петербурге проходит климатический митинг

Люди недовольны нерешительностью властей в осуществлении климатической политики.

В субботу, 7 декабря, в Петербурге на Площади Ленина проходит согласованный климатический митинг.

Протест собрал около 20 человек – тех, как они сами признаются, для которых забота о природе неразрывна связана с заботой о человеке, а такие слова, как "ответственное потребление и производство" или "борьба с изменением климата" воплощают фундаментальные части их индивидуального и общественного образа жизни.

"Подводя своеобразный итог неделе глобальных страйков, мы выйдем на климатический митинг, чтобы выразить свои мнения по поводу нерешительности властей в осуществлении климатической политики, лоббирования соответствующих решений "ископаемыми" компаниями и различных аспектов жизни, изменения которых могут оказать значительное влияние на окружающую нас действительность", – заявили организаторы митинга в группе "#FridaysForFuture СПб".

Согласованный протест продлится до 13:30.

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Видео: Piter.TV