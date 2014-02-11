  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге проходит международный фестиваль студенческих фильмов "ПитерКиТ"
Сегодня, 18:00
122
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге проходит международный фестиваль студенческих фильмов "ПитерКиТ"

0 0

Торжество посетил Михаил Боярский.

В Петербурге проводят 22-й международный фестиваль студенческих фильмов "ПитерКиТ". На нем свои работы представят студенты  петербургского государственного института кино и телевидения. Жюри будут оценивать  игровые, неигровые и анимационные ролики. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Профессионалам предстоит оценить свыше 50 работ. Темы своих произведений в этом году учащиеся выбирали сами. 

18 октября завершится первый этап фестиваля. Во втором туре к начинающим авторам присоединятся студенты и выпускники российских и зарубежных киношкол. Победителей назовут 16 ноября.

Отметим, что на первый этап фестиваля приехал артист Михаил Боярский.

Ранее на Piter.tv: в "Манеже" сегодня открылась выставка "Зерцало".

Фото: ВКонтакте / СПбГИКиТ | Институт кино и телевидения

Теги: кино, образование, питеркит, студенты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии