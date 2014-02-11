В Петербурге проходит международный фестиваль студенческих фильмов "ПитерКиТ"

В Петербурге проводят 22-й международный фестиваль студенческих фильмов "ПитерКиТ". На нем свои работы представят студенты петербургского государственного института кино и телевидения. Жюри будут оценивать игровые, неигровые и анимационные ролики. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".
Профессионалам предстоит оценить свыше 50 работ. Темы своих произведений в этом году учащиеся выбирали сами.
18 октября завершится первый этап фестиваля. Во втором туре к начинающим авторам присоединятся студенты и выпускники российских и зарубежных киношкол. Победителей назовут 16 ноября.
Отметим, что на первый этап фестиваля приехал артист Михаил Боярский.
Ранее на Piter.tv: в "Манеже" сегодня открылась выставка "Зерцало".
Фото: ВКонтакте / СПбГИКиТ | Институт кино и телевидения
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