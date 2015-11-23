  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В "Манеже" сегодня открылась выставка "Зерцало"
Сегодня, 16:51
151
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В "Манеже" сегодня открылась выставка "Зерцало"

0 0

Провинциальное купечество хотело оставить свой след в истории, поэтому представители сословия обращались к одаренным художникам среди ремесленников и крепостных. 

Сегодня, 15 октября, в петербургском "Манеже" открылась выставка "Зерцало". Посетители познакомятся с провинциальным портретом. На выставке покажут около 100 полотен XVIII-XIX веков, которые передали 17 российских музеев. Об этом сообщили в ТАСС. 

Отметим, что провинциальное купечество хотело оставить свой след в истории, поэтому представители сословия обращались к одаренным художникам среди ремесленников и крепостных. 

Проект подготовило музейное пространство "Манеж" совместно с Угличским государственным историко-архитектурным и художественным музеем, Государственной Третьяковской галереей и Рыбинским государственным историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником.

Фото: Телеграм / Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Теги: выставка, манеж, открытие выставки зерцало
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии