В Петербурге проходит активная подготовка кадров для сферы туризма

Завершается разработка системы аттестации гидов и переводчиков.

Петербург подготавливает кадры для индустрии туризма. Об этом рассказали в Смольном во вторник, 29 августа.

Будущих работников сферы гостеприимства в нашем городе обучают в 16 организациях среднего профессионального образования. Это 9 государственных учреждений, 1 частная организация и 6 государственных вузов, реализующих программы среднего профессионального образования. Александр Беглов, губернатор Петербурга

На данный момент в Северной столице обучаются 5206 человек. 1475 мест предусмотрено на 2023-2024 учебный год в таких образовательных организациях. Кроме того, завершается разработка системы аттестации гидов и переводчиков.

Ранее на Piter.TV: более 10 тыс. человек поучаствовали в фестивале водного туризма в Петербурге.

Фото: Piter.TV