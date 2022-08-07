В Петербурге прогулочный катер прибило волной к "Авроре"

В ГУ МЧС смогли отбуксировать катер от музея на воде.

В ночь на 2 сентября прогулочный катер волной прибило к крейсеру "Аврора". Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы Западного военного округа. Специалисты заметили, что в результате инцидента никто не пострадал, а музей повреждений не получил. на месте происшествия работали экстренные службы из ГУ МЧС, которые оперативно смогли отбуксировать катер. По предварительным данным, причиной ситуации стала поломка генератора на катере.

Ночью волной прогулочный катер прибило волной к "Авроре", крейсер повреждений не получил, жертв нет. пресс-служба ЗВО

Самка щетинистого броненосца Аврора отметила День рождения в Ленинградском зоопарке.

Фото: Piter.tv