Самка щетинистого броненосца Аврора отметила День рождения в Ленинградском зоопарке

Ей исполнилось 11 лет.

Авроре, самке щетинистого броненосца, 17 августа исполнилось 11 лет. Об этом рассказали в пресс-службе Ленинградского зоопарка в пятницу, 18 августа.

Сотрудники учреждения приготовили для животного угощения и подарки. Аврора попробовала "кашу" из риса, свеклы, сельдерея, цветной капусты, творога и тараканов. Кроме того, броненосец испытала лабиринт из картонных коробок – "квест" привел ее к праздничному обеду.

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Видео: Телеграм / Ленинградский зоопарк