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Самка щетинистого броненосца Аврора отметила День рождения в Ленинградском зоопарке

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Ей исполнилось 11 лет.

Авроре, самке щетинистого броненосца, 17 августа исполнилось 11 лет. Об этом рассказали в пресс-службе Ленинградского зоопарка в пятницу, 18 августа.

Сотрудники учреждения приготовили для животного угощения и подарки. Аврора попробовала "кашу" из риса, свеклы, сельдерея, цветной капусты, творога и тараканов. Кроме того, броненосец испытала лабиринт из картонных коробок – "квест" привел ее к праздничному обеду.

Ранее мы сообщали о том, что в Ленинградском зоопарке отметили день рождения белокурого гиббона Афины.

Видео: Телеграм / Ленинградский зоопарк

Теги: день рождения, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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