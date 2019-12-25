Строительство первого участка ШМСД должно начаться в 2020 году.

В понедельник, 23 марта, в Петербурге проект Широтной магистрали передадут на госэкспретизу. Об этом заявил глава КРТИ Андрей Левакин.

Левакин отметил, что в апреле этого года власти Петербурга планируют передать в госэкспертизу проект первого участка Широтной магистрали скоростного движения. Отмечается, что федерация подтвердила финансирование.

Напомним, что строительство первого участка Широтной магистрали должно начаться в текущем году.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге обновят все трамвайные парки.

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