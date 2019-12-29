В Петербурге продолжаются слушания по делу "Сети"*

С самого раннего утра у суда начали собираться люди. Однако, как и накануне, в зал пустили далеко не всех.

В Петербурге, 27 февраля, продолжается слушание по делу "Сети"* (запрещена на территории РФ). Слушания начались в 11:00 в 224-ом гарнизонном военном суде.

С самого раннего утра у суда начали собираться люди. Однако, как и накануне, в зал пустили далеко не всех. Недовольные люди прямо перед входом подписывают жалобу, так как их не пускают на заседание. Недавно в зале объявили перерыв, на улице с активистами общается отец Юлия Бояршинова.

Дело о сообществе "Сеть", признанном террористическим и запрещенном в России, возбуждено осенью 2017 года следствием ФСБ. По мнению обвинения, в Петербурге, Пензе и Москве действовали автономные ячейки. По данным следствия, группа планировала захватить власть и организовать вооруженный мятеж.

*запрещена на территории России

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