В Петербурге продолжаются пикеты в поддержку журналиста Ивана Голунова

Основная масса участников соберется у Гостинного двора к 19:00.

В субботу, 8 июня, у Гостиного двора продолжаются одиночные пикеты в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова. В данный момент никого не задерживают.

Напомним, что вчера в Москве задержали журналиста отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова. В полиции сообщили, что при личном осмотре у Голунова обнаружили 4г запрещенного вещества. Задержание произошло около станции метро "Цветной бульвар". В квартире журналиста провели обыск и обнаружили еще один сверток. Органы подозревают его в сбыте наркотиков. По ст. 228.1 УК Голунову грозит до 20 лет лишения свободы.

Днем 8 июня должен был состояться суд по избранию меры пресечения Ивану, однако журналиста госпитализировали в больницу с подозрением на перелом ребер и сотрясение мозга.

Фото: Piter.TV