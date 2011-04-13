В Петербурге продолжается тестирование виртуального "Подорожника"

В тестировании может принять участие любой житель Северной столицы.

В Северной столице продолжается начатое 1-го сентября тестирование функционала мобильного приложения "Подорожник". Сегодня стало известно об организации дополнительного набора желающих принять участие в тестирование виртуального проездного. В фокус-группу могут попасть 20 тыс. петербуржцев, – сообщают в пресс-слежубе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Тестирование протекает успешно. И мы приняли решение расширить фокус-группу, чтобы еще более эффективно проанализировать работоспособность нового сервиса и его готовность к запуску в опытную эксплуатацию, а также получить более расширенную обратную связь от пассажиров. Призываем всех желающих принять в тестировании участие. Дмитрий Ваньчков, заместитель председателя Комитета по транспорту

С 1-го сентября с помощью виртуального "Подорожника" было совершенно уже более 28,5 тыс. поездок на общественном транспорте. Счет в мобильном приложении пополнили почти 8 тыс. раз на сумму 1,85 млн. рублей. Для участия в тестировании виртуального проездного нужно только заполнить заявку на сайте Организатора перевозок.

На данный момент в "Подорожнике" реализованы функции оплаты проезда с помощью одноименного проездного билета, а также при помощи месячного комбинированного билета и гостевой карты на базе QR-кода. В скором времени разработчики обещают добавить и месячный билет на автобус.

Оплатить проезд, используя мобильное приложение, можно в абсолютно любых автобусах, трамваях "Чижик" и на всех турникетах метрополитена. Завершить тестирование виртуального "Подорожника" планируют до конца текущего года.

Сегодня также стало известно о поставке 22-х трамваев "Довлатов" в Петербурге.

Фото: Организатор перевозок