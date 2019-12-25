Виртуальным "Подорожником" в Петербурге пользуются свыше 462 тыс. человек

Всего за время работы приложения произведено 1,3 млн пополнений.

Виртуальным "Подорожником" пользуются все больше петербуржцев: сегодня он активирован у более чем 462 тыс. человек. А ежедневно поездки совершают свыше 40 тыс. пассажиров, сообщили в городском комитете по транспорту 18 ноября.

Всего за время работы приложения произведено 1,3 млн пополнений и совершено 6 млн поездок. Популярность сервис получил благодаря сочетанию функциональности, скорости и комфорта. Его развитие продолжают комтранс и ГКУ "Организатор перевозок".

Регулярные обновления направлены на улучшение интерфейса, расширение функциональных возможностей и повышение удобства использования, что делает сервис максимально адаптированным к потребностям пассажиров. Пресс-служба петербургского комитета по транспорту

Фото: пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок"