В центре Петербурга станет проще парковаться уже с декабря

В Петербурге добавят свыше тысячи парковочных мест в центре города.

С 1 декабря в центре Санкт-Петербурга появится более тысячи новых парковочных мест. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту города.

В рамках расширения Единого городского парковочного пространства на 29 участках улиц Центрального и Адмиралтейского районов оборудуют 1154 дополнительных места для стоянки автомобилей. Из них 141 будет предназначено для бесплатной парковки транспорта, управляемого людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Все новые площадки будут размещены внутри действующей платной парковочной зоны. Как уточнили в комитете, с декабря 2025 года по март 2026 года обновлённая зона будет отнесена к категории загруженности КЗ 1. После анализа уровня спроса специалисты рассмотрят возможность корректировки коэффициента.

После увеличения количества мест общее число парковок в центральных районах Петербурга достигнет почти 50 тысяч, включая более пяти тысяч мест, адаптированных для маломобильных граждан.

Ранее сообщалось, что более 5 тыс. случаев нарушений правил парковки во дворах зафиксировано в Петербурге.

Фото: Piter.TV