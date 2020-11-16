Главный инженер рассказал о степени готовности нового корпуса "Госпиталя для ветеранов войн"

На объекте частично закончили внутреннюю отделку палат, завершаются кровельные работы.

В Петербурге продолжается строительство нового корпуса "Госпиталя для ветеранов войн". Главный инженер проекта центра ООО "Строй-Эксперт" Виталий Данилин рассказал о степени готовности объекта.

Как сообщает портал "Строительный Петербург", в настоящее время частично закончена внутренняя отделка палат и монтаж инженерных систем, завершаются кровельные работы. Строители приступили к благоустройству прилегающей территории.

Работы на объекте проходят в круглосуточном режиме под контролем службы авторского надзора. Основная задача подрядчиков – уложиться в проектные сроки до конца декабря.

Строительство лечебно-диагностического корпуса началось в июле и должно закончиться в рекордный полугодовой отрезок.

В процессе появляются монтажные организации, которые те или иные вопросы задают, какие-то решения пытаются оптимизировать, чтобы сократить сроки. Конечно, мы идем здесь навстречу. Принимаем их решения, если это не противоречит нормативам и здравому смыслу. Виталий Данилин

Видео: "Строительный Петербург"