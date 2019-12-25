Чемпионат проводит Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича в партнерстве с VK при поддержке городского правительства.

В Петербурге продолжается регистрация на чемпионат SPb AI Champ"21, который проводит университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича в партнерстве с соцсетью "Вконтакте" при поддержке Смольного.

Соревнования, фактически, стали первыми в истории страны, которые организованы академическим сообществом, а не частными компаниями. Это событие можно назвать ярким элементом реализации национальной стратегии развития искусственного интеллекта. Чемпионат стал не просто самым заметным соревнованием в стране, он уже дал большой импульс для стимулирования интереса и формирования практических навыков студентов и школьников в области высоких технологий. вице-губернатор Станислав Казарин

Уже накануне в проекте зарегистрировались 3 285 человек, большая часть из которых – студенты. Отмечается, что участники сыграли друг с другом в 82 тыс. тренировочных играх. Задания связаны с разработкой алгоритмов игровых стратегий в виртуальной среде, технологий на базе ИИ.

Каждый пройдет индивидуальный квалификационный этап, который состоит в написании и улучшении стратегии, чтобы попасть в топ-60.

В полночь, 1 ноября, этап формирования игр завершат, зафиксируется финальный список лидеров, на основании которого участники перейдут в полуфинал и объединятся в команды. Победители будут объявлены 26 ноября.

Ранее мы писали, что на чемпионате мира по игре Dota 2 победила российская команда Team Spirit.

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