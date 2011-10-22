На чемпионате мира по игре Dota 2 победила российская команда Team Spirit

Общий призовой фонд The International 10 составил более 40 миллионов долларов. Он является рекордным в истории киберспорта.

В воскресенье, 17 октября, команда из России Team Spirit выиграла чемпионат мира по Dota 2 - The International 10. Российские киберспортсмены удалось превзойти команду PSG.LGD, соперников из Китая.

Так, в гранд-финале турнира российские игроки обошли оппонентов.Заключительная игра завершилась со счетом 3:2. Игроки Team Spirit оказались на первом месте и заработали около 18,2 миллиона долларов. Соперники забрали призовой фонд в 5,2 миллиона долларов.

Как рассказали чемпионы в публикации на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте", этот долгий путь начался еще летом в Москве, который и привел их в Бухарест. Чемпионы выразили благодарность болельщикам.

Это удивительное приключение подарило нам крутые эмоции, яркие победы и эпичные файты. И вы пережили все это вместе с нами! Спасибо всем, кто верил в нас с самого начала, а также тем, кто присоединился к Драконам по ходу этого турнира. Это чудо, которое мы разделили вместе с вами, - написали чемпионы.

Добавим, что общий призовой фонд The International 10 составил более 40 миллионов долларов. Он является рекордным в истории киберспорта.

Ранее Rockstar Games выпустит сборник Grand Theft Auto.

Фото: Вконтакте / Team Spirit