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На чемпионате мира по игре Dota 2 победила российская команда Team Spirit
Сегодня, 22:45
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На чемпионате мира по игре Dota 2 победила российская команда Team Spirit

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Общий призовой фонд The International 10 составил более 40 миллионов долларов. Он является рекордным в истории киберспорта. 

В воскресенье, 17 октября, команда из России Team Spirit выиграла чемпионат мира по Dota 2 - The International 10. Российские киберспортсмены удалось превзойти команду PSG.LGD, соперников из Китая. 

Так, в гранд-финале турнира российские игроки обошли оппонентов.Заключительная игра завершилась со счетом 3:2. Игроки Team Spirit оказались на первом месте и заработали около 18,2 миллиона долларов. Соперники забрали призовой фонд в  5,2 миллиона долларов. 

Как рассказали чемпионы в публикации на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте", этот долгий путь начался еще летом в Москве, который и привел их в Бухарест. Чемпионы выразили благодарность болельщикам.

Это удивительное приключение подарило нам крутые эмоции, яркие победы и эпичные файты. И вы пережили все это вместе с нами! Спасибо всем, кто верил в нас с самого начала, а также тем, кто присоединился к Драконам по ходу этого турнира. Это чудо, которое мы разделили вместе с вами, 

- написали чемпионы. 

Добавим, что общий призовой фонд The International 10 составил более 40 миллионов долларов. Он является рекордным в истории киберспорта. 

Ранее Rockstar Games выпустит сборник Grand Theft Auto.

Фото: Вконтакте / Team Spirit

Теги: dota 2, psg, team spirit, the international 10
Категории: Картина дня, Новости России, Лента новостей,

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