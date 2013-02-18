Премьера – 25 марта на стриминговом сервисе.

Netflix показал первый тизер сериала по вселенной игры DOTA2. Сериал получил название "DOTA: кровь дракона". Видео выложили на YouTube-канале стримингового гиганта в России.

Отмечается, что в центре сюжета находится персона прославленного "драконьего" рыцаря по имени Дэвион. После встречи с могущественным древним эльдвурмом и с благородной принцессой Мираной, у которой есть своя тайная миссия, Дэвион оказывается втянут в события куда более масштабные, чем он мог себе представить.

Премьера – 25 марта на стриминговом сервисе.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован первый трейлер нового фильма по игре Mortal Kombat ("Смертельная битва").