Планируется, что в российский прокат картина выйдет с 8 апреля.

Опубликован первый трейлер нового фильма по игре Mortal Kombat ("Смертельная битва"). Первая картина вышла на экраны в 1995 году. Первый ролик экранизации культовой игры представил стриминговый сервис HBO Max.

Картина расскажет о фантастическом турнире единоборств, в котором принимают участие бойцы из разных миров. В трейлере можно увидеть знаменитых персонажей игры – Саб-Зиро, Скорпион, Лю Канг, Джакс, Саня Блейд, Шан Цунг и многих других. Возрастное ограничение – 18+, значит зрители смогут увидеть во всех подробностях "фаталити" – особо жестокие боевые приемы, приводящие к смерти противника.

Планируется, что в российский прокат картина выйдет с 8 апреля.

На YouTube-канале "Disney Россия" накануне появился первый тизер-трейлер фильма "Круэлла" – приквела мультфильма "101 далматинец".

Видео: YouTube / iVideos