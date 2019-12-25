В Петербурге не стали прекращать отопительный сезон из-за похолодания

Ночью температура воздуха опускается до +2 градусов.

В Петербурге из-за прохладной погоды продолжается отопительный сезон. Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

На данный момент более 700 котельных работают в режиме подачи отопления. Несмотря на то, что днем температура воздуха может достигать +12 градусов, ночью она опускается до +2. Решение об окончании отопления будет принято после того, как среднесуточная температура будет регулярно показывать более + 8 градусов в течение 5 суток или же при прогнозе о потеплении.

Жилищным организациям поручили усилить контроль за режимом теплоснабжения в многоквартирных домах.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что аномально холодный май в Петербурге бьет все рекорды.