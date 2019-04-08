Аномально холодный май в Петербурге бьет все рекорды

Тепло придет в город лишь в конце месяца.

По мнению специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, в этом году май в Петербурге попадет в тройку самых холодных в XXI веке.

Он отметил, что на данный момент средняя температура воздуха составляет не больше +9 градусов, а это ниже климатической нормы. Синоптик считает, что петербуржцам не стоит надеяться на летнюю погоду в мае: тепло придет в город лишь в конце месяца.

Особенно холодно будет в ближайшие несколько дней, Петербург накроют облака и сильные дожди.

Ранее мы сообщили, что синоптик пообещал Петербургу снег до конца недели.

Фото: Piter.tv