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Аномально холодный май в Петербурге бьет все рекорды
Сегодня, 16:15
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ruzannar

Аномально холодный май в Петербурге бьет все рекорды

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Тепло придет в город лишь в конце месяца.

По мнению специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, в этом году май в Петербурге попадет в тройку самых холодных в XXI веке. 

Он отметил, что на данный момент средняя температура воздуха составляет не больше +9 градусов, а это ниже климатической нормы. Синоптик считает, что петербуржцам не стоит надеяться на летнюю погоду в мае: тепло придет в город лишь в конце месяца.

Особенно холодно будет в ближайшие несколько дней, Петербург накроют облака и сильные дожди. 

Ранее мы сообщили, что синоптик пообещал Петербургу снег до конца недели.

Фото: Piter.tv

Теги: аномалии природы, весна в петербурге, климатическая ситуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Репортажи,

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