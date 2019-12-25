В Петербурге продолжается лето

Сегодня температура воздуха в городе превысит климатическую норму.

В пятницу, 26 июня, основным объектом на карте погоды Петербурга остается антициклон. Он сохранит в небе редкие облака. Сегодня вновь обойдется без дождей. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, солнечные лучи будут активно прогревать воздушные массы. Сегодня температура воздуха в городе на 6-7 градусов превысит климатическую норму. Столбики термометров поднимутся до +28…+30 градусов. В Ленобласти ожидается +26…+31 градусов.

Ветер будет дуть с запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

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