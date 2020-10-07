В Петербурге продолжает действовать масочный режим

Пандемия еще не закончилась, поэтому по-прежнему остается обязательным использовать средства индивидуальной защиты.

В понедельник, 14 марта, в традиционном радиообращении губернатор Петербурга Беглов заявил, что масочный режим в городе сохраняется.

Как рассказал Беглов, в Северной столице продолжают поэтапно снимать ограничения по согласованию с главным санитарным врачом Петербурга. Пандемия еще не закончилась, поэтому по-прежнему остается обязательным использовать средства индивидуальной защиты.

Ранее стало известно, сколько жизненно необходимых препаратов выпускают в Петербурге. Градоначальник отметил, что не нужно закупать лекарства впрок, "во-первых, у медикаментов есть сроки годности, во-вторых, именно такое поведение покупателей может привести к временному отсутствию лекарств на полках".

Фото: Piter.tv

