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В Петербурге продолжает действовать масочный режим
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В Петербурге продолжает действовать масочный режим

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Пандемия еще не закончилась, поэтому по-прежнему остается обязательным использовать средства индивидуальной защиты. 

В понедельник, 14 марта, в традиционном радиообращении губернатор Петербурга Беглов заявил, что масочный режим в городе сохраняется. 

Как рассказал Беглов, в Северной столице продолжают поэтапно снимать ограничения по согласованию с главным санитарным врачом Петербурга. Пандемия еще не закончилась, поэтому по-прежнему остается обязательным использовать средства индивидуальной защиты. 

Ранее стало известно, сколько жизненно необходимых препаратов выпускают в Петербурге. Градоначальник отметил, что не нужно закупать лекарства впрок, "во-первых, у медикаментов есть сроки годности, во-вторых, именно такое поведение покупателей может привести к временному отсутствию лекарств на полках".

Фото: Piter.tv 
 

Теги: маски, масочный режим, пандемия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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