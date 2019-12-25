В Петербурге с 1 февраля продлеваются трассы трех коммерческих автобусов

Изменение маршрутов коснется автобусов № К-20, К-130, К-227.

С 1 февраля в Петербурге изменятся трассы коммерческих автобусов № К-20, К-130, К-227. Трассы следующего по проспекту Ветеранов до ЖК "Солнечный город" будут продлены. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту 29 января.

Так, автобусы К-20 теперь будут ездить от конечной "Ж/д станция Сергиево" по проспектам Будённого и Ветеранов и далее по привычной трассе до метро "Нарвская". Маршрутки К-130 поедут от конечной "Пр. Ветеранов, 171" по проспекту Ветеранов и далее по обычной трассе до метро "Ленинский проспект". Автобусы К-227 отправятся от конечной остановки "Ж/д станция Сергиево" по проспектам Будённого и Ветеранов, затем по действующей трассе до платформы "Сортировочная".

Петербуржцы выбрали логотип городского общественного транспорта.

Фото: Piter.TV