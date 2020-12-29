Петербуржцы выбрали логотип городского общественного транспорта

Больше всего голосов набрал вариант №1.

Вечером 26 января завершилось голосование за логотип общественного транспорта, которое проходило в паблике СПб ГКУ "Организатор перевозок". Больше всего голосов получил вариант №1 – 26,04%.

Этот логотип назвали лаконичным знаком с узнаваемой городской гербовой архитектурой. Его многоуровневое смысловое наполнение позволяет представлять различные ментальные образы, понятные широкой аудитории.

Совсем немного от победителя отстал вариант №3, набравший 24,99%. В описании говорится, что это простой, но узнаваемый знак, который можно использовать на любом носителе в любых условиях.

В тройке лидеров также оказался логотип №2 (21,38%). В основе идеи лежат несколько ключевых моментов. Так, буква "П" (Петербург) находится внутри буквы "Т" (транспорт). Стилистика в максимально упрощенной форме отсылает к колоннам Адмиралтейства – одной из архитектурных доминант города.

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Фото: ВКонтакте / СПб ГКУ "Организатор перевозок"