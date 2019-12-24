В Петербурге продлили сроки издания национальных фильмов

Проекты, которые были профинансированы из городского бюджета, должны выпустить до конца года.

Губернатор продлил сроки издания национальных фильмов в Петербурге. Отмечается, что изменения внесли в постановление городского правительства о предоставлени в 2019 году субсидий на развитие кинематографии.

Проекты, которые были профинансированы из городского бюджета, должны выпустить до конца года. Учитывая ограничения, вызванные пандемиец коронавируса, производители национальных фильмов могут, не нарушая условия получения субсидии, провести премьерные показы до начала июня 2021 года.

Уточняется, что в 2019 году город поддержал почти 20 фильмов.

Ранее мы писали, что Петербург возглавил рейтинг лучших регионов России.

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