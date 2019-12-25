Петербург возглавил рейтинг лучших регионов России

Рейтинг составляли на основе интегрального показателя.

Во вторник, 18 августа, стало известно, что Петербург стал лучшим городом по качеству жизни среди других городов России. Об этом заявил член правительства Валерий Москаленко в ходе заседания с губернатором Петербурга.

Так, рейтинг регионов составили по интегральному показателю. Показатель характеризует не только комфортность проживания горожан, но и уровень образования, здравоохранения, экологии и возможность реализации потенциала в таких сферах, как творчество и наука.

Ранее мы писали, что в Петербурге 19 августа будет +23 без дождей.

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