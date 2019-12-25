В Петербурге 19 августа будет +23 без дождей

В городе ожидается переменная облачность.

В среду, 19 августа, в Петербурге ожидается сухая и теплая погода. По информации ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", весь день будет переменная облачность без осадков.

Воздух днем прогреется до +21...+23 градусов, ночью температура может опуститься до +7...+10 градусов. Ветер ночью будет слабым, днем разгонится до 3-7 м/с и подует с востока. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Смольный не собирается открывать кинотеатры и фудкорты в Петербурге в ближайшее время.

Фото: pixabay; пресс-служба МЧС